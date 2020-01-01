طائرة خاصة تُنقذ الأهلي قبل مواجهة الفيحاء في كأس الملك

مباراة صعبة للفريق الجداوي

واصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ الخميس في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، ذلك بعد أيام قليلة من خسارته المفاجئة أمام الشباب في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وأجرى الفريق تدريبه بقيادة المدير الفني كريستيان جروس على ملعب محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي، وقد فرض المدرب السويسري سرية كاملة على المران بإغلاق كافة المنافذ المؤدية للملعب.

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وطبق جروس خلال التدريب بعض الأفكار التكتيكية وأوعز للثلاثي حسين المقهوي وعمر السومة ولوكاس ليما بتسديد الضربات الحرة المباشرة من مسافات وزوايا مختلفة نحو المرمى.

وواجه الأهلي مشكلة كبيرة للوصول لمدينة المجمعة، إذ لم يجد الفريق حجوزات طيران اليوم الأربعاء مما اضطره لحجز طائرة خاصة تقل البعثة إلى الرياض ومن ثم عبر الحافلة لملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

وكان رئيس النادي أحمد الصائغ قد اجتمع بلاعبي الأهلي مؤخرًا لمطالبتهم بعدم تكرار الأخطاء التي أدت للخسارة أمام الشباب والعودة لطريق الانتصارات بدءً من مواجهة الفيحاء في كأس الملك.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة وقد ازدادت الفجوة مع النصر في الصدارة إلى 6 نقاط، علمًا أنه تنقصه مباراة سيخوضها أمام الهلال يوم الثلاثاء 7 يناير القادم.

ولم يلعب الأهلي مباراته أمام الهلال في الجولة الـ11 من الدوري السعودي لتواجد الأخير في قطر حيث شارك في كأس العالم للأندية .