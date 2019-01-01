دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الصائغ: أعد جمهور الأهلي بأن القادم أجمل

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رئيس قلعة الراقي يوجه رسالة للجماهير عقب العودة للانتصارات بعد التعادل أمام النصر

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

هنأ أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، جمهور ناديه عقب تحقيق الفوز أمام الفيحاء، واعدًا إياه بأن القادم أجمل.

الراقي عاد للانتصارات بالفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب الصائغ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد الفيحاء، فرح في كل الأنحاء، للجمهور الغالي مبروك، ونعدكم القادم سيكون أجمل بإذن الله".

الأهلي بقيادة صالح المحمدي حصد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تمت إقالة برانكو، الذي جمع أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة السادسة في المركز الثالث، بينما تجمد الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

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