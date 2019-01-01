دجانيني: هذا سر فوزنا وتطور أدائي

محترف الراقي سجل الهدف الأول من ثلاثية الفيحاء

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

كشف دجانيني تفاريس؛ محترف الأهلي السعودي، عن سر تحسن أدائه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه يعمل بصورة جماعية وهو ما يعطيه شكل جمالي بالملعب.

الراقي حقق اليوم السبت، الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، سجل منها دجانيني الهدف الأول، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقال دجانيني، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "المباراة كانت مهمة، لكن الأهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين ومدرب يعرف تمامًا هذا الشيء، لذلك حققنا نتيجة جيدة اليوم، التي كان السبب فيها تكاتف اللاعبين مع المدرب مع كافة عناصر الأهلي".

وأضاف: "المؤكد أنه في حال المحافظة على مرمانا دون أهداف، فبإمكاننا أن نتقدم في أي وقت، ولدينا مجموعة لاعبين قادرون على تقديم أداء جماعي، وهذا سر التسجيل وتحقيق الفوز".

وبسؤاله عن سبب تطور أدائه في الفترة الأخيرة وصناعته للأهداف والتسجيل معًا: "أعلم بشكل يومي في التدريب على تطوير نفسي وأن أكون عنصر مساعد لزملائي، وما نقدمه في التدريبات ينعكس بالملعب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة السادسة في المركز الثالث، بينما تجمد الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.