تفاريس يُغادر الأهلي والكشف عن سبب جلوسه بديلًا أمام الفتح

اللاعب شارك في اللقاء من مقاعد البدلاء

غادر دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي السعودي جدة متوجهًا إلى بلاده الرأس الأخضر بإذن خاص من إدارة ناديه، وذلك للاطمئنان على صحة والدته التي تعرضت لوعكة مفاجئة قبل عدة أيام.

تفاريس أثار الكثير من الجدل خلال مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي خسرها بهدف دون رد، وذلك لغيابه عن التشكيل الأساسي لفريقه وبقائه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة الـ72 حين قرر المدرب المؤقت مازن بهكلي الاستعانة به.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب تلقى خبر مرض والدته قبل المباراة وهو ما أثر عليه نفسيًا بصورة سلبية، وقد اضطر هذا الأمر المدرب السعودي لوضعه على مقاعد البدلاء وعدم البدء به أمام الفتح.

من جانب آخر، يخضع اليوم الأحد محمد خبراني مدافع الأهلي لفحص بالأشعة على موضع إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الفتح واضطرته لمغادرة الملعب.

وقد فضل الجهاز الطبي بالنادي الانتظار 48 ساعة قبل إجراء الفحوصات للتأكد من عودة العضلة إلى شكلها الطبيعي بزوال النزيف الحاصل نتيجة التمزق، بحيث يتم التأكد من نوع الإصابة ودرجة التمزق ومدة العلاج والتأهيل.

مواجهة الفتح كانت الأولى للمدرب الجديد مازل بهكلي في تدريب الأهلي خلفًا للمقال كريستيان جروس، وقد قاد المدرب السعودي مباراة الفريق ضد الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا وانتهت لصالحه 2-1.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن النصر في الوصافة و11 نقطة عن الهلال في الصدارة.