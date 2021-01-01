الأهلي يُوضح حقيقة عراك السومة والمقهوي بالأيدي

حديث عن إصابة لاعب الوسط جراء هذا العراك

أوضح النادي الأهلي حقيقة ما أثير مؤخرًا في الإعلام السعودي والسوشيال ميديا حول عراك بالأيدي بين لاعبيه عمر السومة وحسين المقهوي خلال التدريبات يوم الأربعاء الماضي.

الفريق الجداوي يستعد لمواجهة الفتح اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويسعى الفريق لإيقاف سلسلة خسائره الأخيرة والعودة من الإحساء بنتيجة إيجابية.

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نشطاء السوشيال ميديا كانوا قد تداولوا صورة تُظهر شجارًا بين السومة والمقهوي، ومن ثم صورة "مفبركة" تُظهر إصابة لاعب الوسط السعودي في عينه.

مصدر مسؤول في الأهلي نفى تمامًا وجود عراك بالأيدي بين اللاعبين، ووصف ما حدث بأنه مجرد خلاف في الملعب وانتهى سريعًا.

وأضاف لموقع كووورة "غير صحيح تمامًا ما يتم تدواله حاليًا حول حدوث مشاجرة واشتباك بالأيدي بين السومة والمقهوي، وإثارة مثل هذه الأمور في هذا الوقت لاتخدم الفريق".

أضاف "ما حدث كان سوء تفاهم بسيط خلال التدريبات وانتهى بشكل سريع، ولم يتطور أكثر من ذلك، وهذا الأمر يحدث داخل أي فريق وفي أي حصة تدريبة".

وأتم "تم تداول صورة للمقهوي تبين إصابته في العراك المزعوم، وهذا الأمر ملفق والصورة المنتشرة للمقهوي قديمة".

من جانب آخر، أفادت عدة مصادر أن القائد معتز هوساوي اجتماع باللاعبين بعد مران الأمس وقبل التوجه إلى الإحساء وأنهى الخلاف البسيط الذي حدث بينهما، والذي وحسب عدة مصادر لم يتخط مرحلة التلاسن اللفظي.

يُشار إلى أن الأهلي خسر أمام الشباب والفيصلي وضمك والنصر في الجولات الأربعة الأخيرة من الدوري السعودي مما أدى لتراجعه للمركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون في الرابع.