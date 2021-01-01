أخبار الأهلي اليوم | ميتريتسا يتلقى صدمة .. والدفع بالمقهوي أساسيًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 19 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي يعاني منذ سنوات .. رؤساء دون نجاحات في تاريخ الراقي

يمر النادي الأهلي بواحدة من أسوأ فتراته حاليًا، بعدما فقد المنافسة على صدارة الدوري السعودي، بالإضافة إلى توالي الأزمات على الفريق، وهو ما أفقد الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة الثقة لدة لاعبي الفريق والجماهير، ليدخل ضمن قائمة أكثر رؤساء الأهلي لم يتمكنوا من النجاح رفقة النادي.

الأهلي كان ينافس بقوة على بطولة الدوري هذا الموسم، ولكن خلال الفترة الأخيرة تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير، ليبتعد عن المنافسة على صدارة الدوري، ليحتل الفريق المركز الخامس بترتيب الدوري. " اقرأ التفاصيل "

فلادان يدفع بالمقهوي أمام الفتح

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الدفع باللاعب حسين المقهوي بجوار علي الأسمري، ونوح الموسى في مركز خط الوسط، في مباراة الفريق القادمة أمام الفتح.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المقهوي سيشارك في تشكيل الأهلي، بدلًا من المغربي إدريس فتوحي الغائب بسبب الإيقاف.

خبراني يخضع لعملية جراحية لتنظيف الغضروف

يخضع محمد خبراني، مدافع النادي الأهلي، لعملية تنظيف الركبة في المنطقة الشرقية، وذلك بسبب معاناته من الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن خبراني سيحتاج إلى شهر تأهيل على الأقل، قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

استبعاد محترف الأهلي من قائمة منتخب رومانيا

تلقى ألكسندرو ميتريتسا محترف النادي الأهلي، صدمة من جانب منتخب رومانيا، بعد أن تم استبعاده من القائمة التي ستخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ميتريتسا عاد للمشاركة في مباريات الأهلي، بعد غياب طويل بسبب تعرضه للإصابة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة منتخب بلاده.