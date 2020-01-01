جروس: العدالة دافع بشكل ممتاز وافتقدنا السومة

العدالة خطف نقطة ثانية من الأهلي في الموسم الجاري

أرجع السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، تعادل فريقه أمام العدالة إلى الدفاع المميز للخصم وعدم استغلال الفرص من قبل فريقه.

سلمان المؤشر سجل هدف الراقي في لقاء العدالة، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وكان الأهلي قد خسر نقطتين أيضًا في مشواره الافتتاحي بالموسم بتعادله أمام العدالة بالنتيجة نفسها 1-1.

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وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة عاطفية، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة العمل أكثر ويعطوا أكثر ولا بد من الوصول للمرمى للتسجيل، وشاهدت بالفعل ردة فعل منهم، لكن لسوء الحظ تم طرد لوكاس ليما".

وأضاف: "لو عدنا للفرص التي أتيحت لنا، كنا سنفوز 2-1 على الأقل، لكن كان علينا استغلال كافة الفرص إلا أن العدالة دافع بشكل ممتاز، ولهذا السبب لم نسجل".

المدرب السويسري اختتم متحدثًا عن تأثر غياب هداف الفريق السوري عمر السومة: "السومة صاحب شخصية كبيرة، وافتقدناه في اللقاء، لكن علينا أن نلعب بشكل مميز حتى في غيابه، وتحضير البديل المناسب في كافة مراكز اللعب".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 30 في المركز الثالث، مبتعدًا عن الوصافة بأربع نقاط، وخمس نقاط عن الصدارة، أما العدالة فيأتي في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.