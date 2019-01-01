الأهلي السعودي يقترب من المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

لمفاوض الأهلاوي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الكرواتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لبيرسبوليس الإيراني من قيادة النادي الأهلي السعودي.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن المفاوض الأهلاوي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الكرواتي من أجل قيادة الراقي في الموسم الجديد.

💪 السومة × بيكيه + ماسكيرانو 📸 pic.twitter.com/ZiAoDeTDrW — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 5, 2019

وكان الأهلي قد أقال المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي بسبب سوء النتائج وحل بدلاً منه المدير الفني الوطني يوسف العنبري.

وأوضحت التقارير أن برانكو إيفانكوفيتش يلقى اهتمامًا كبيرًا داخل قلعة أهلي جدة، حيث استقرت الإدارة على التعاقد معه هذا الصيف.

صراع ثنائي سعودي للتعاقد مع محمود كهربا

الأهلي تنتظره مواجهتين غاية في الصعوبة أمام نادي الهلال قبل بداية الموسم 2019\2020، وذلك في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، لذلك ستعمل الإدارة سريعًا على حسم ملف المدير الفني.