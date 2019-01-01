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الانتقالات

صراع ثنائي سعودي للتعاقد مع محمود كهربا

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أكد في تصريحات تلفزيونية، أن كهربا لن يستمر في صفوف الفريق الأبيض
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن أسم اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك الحالي ضمن اهتمامات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أوضحت أن كهربا اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

خالد الغندور الإعلامي المُقرب من نادي الزمالك كان قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أن كهربا لن يستمر في صفوف الفريق الأبيض.

وكشفت التقارير أن ناديي الاتحاد والشباب مهتمان بالتعاقد مع اللاعب ويرغبان في تقديم عرضًا رسميًا لإدارة ناديه الزمالك.

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تقارير كانت قد أوضحت أن إدارة الاتحاد ترغب في إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه هذا الموسم، واستعادة اللاعب الذي تألق من قبل بقميص الفريق.

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يُذكر أن كهربا يمتلك علاقة جيدة مع إدارة وجماهير نادي الاتحاد، وكان قد حقق من قبل لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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