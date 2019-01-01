الأهلي السعودي يدرس إعادة لاعبه السابق لدعم دفاع الفريق

اللاعب البرازيلي كان قد انضم إلى النادي الغربي في يناير قبل الماضي

تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي حاليًا فكرة إعادة اللاعب أديرلان سانتوس المُعار حاليًا إلى نادي ريو آفي البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير أشارت إلى أن فكرة إعادة سانتوس للفريق مُجددًا تأتي مع وجود أنباء على نية الإدارة التخلي عن اللاعب البوسني زوكانوفيتش.

اللاعب البرازيلي كان قد انضم إلى النادي الغربي في يناير قبل الماضي، بعقد لموسم ونصف الموسم، من أجل دعم الخط الدفاعي للفريق.

تقارير صحفية "الرياضية" أشارت إلى أن السويسري جروس، وافق على رحيل اللاعب نظرًا لعدم تقديم إضافة لدفاع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المنتظر التخلي عنه خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

ويرغب المدير الفني السويسري جروس في دعم الخط الخلفي للفريق من أجل خوض المنافسات المحلية والقارية خلال الفترة المُقبلة.

الأهلي يتخلى عن زوكانوفيتش في يناير بموافقة جروس

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن إعارة البرازيلي أديرلان سانتوس، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، أغسطس الماضي، إلى نادي ريو آفي البرتغالي، طيلة الموسم المقبل، الأخير في عقده.