الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع الأكوادوري كازاريس

إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في أتليتيكو مينيرو البرازيلي

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت التحرك لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، حيث أبدت اهتمامها بأحد اللاعبين في الدوري البرازيلي.

وبحسب التقارير فأن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في أتلتيكو مينيرو البرازيلي؛ للتعاقد مع اللاعب الأكوادوري كازاريس 27 عامًا.

وكان اللاعب الأكوادوري قد تم تداول اسمه داخل أروقة النادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي إلا أن الصفقة لم تتم حينها.

التقارير قالت أن إدارة الأهلي تسعى لحسم الصفقة مبكرًا؛ حتى يتنسى للاعب اللحاق بلقاء الهلال المؤجل في بطولة الدوري يوم 7 يناير المقبل.

وكان كازاريس قد شارك الموسم الماضي مع أتلتيكو مينيرو في 23 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 5 آخرين، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4.5 مليون يورو.

وفي سياق منفصل، تعمل الإدارة حاليًا على حسم التجديد مع اللاعب سلمان المؤشر، الذي اقترب من دخول الفترة الحرة؛ حيث يدخلها مع بداية شهر يناير المقبل، وينتهي عقده في 30 يونيو 2020.