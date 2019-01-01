كيف سيلعب الأهلي تحت قيادة برانكو إيفانكوفيتش في الموسم الجديد

كانت إدارة النادي الأهلي السعودي قد تعاقدت مع الكرواتي إيفانكوفيتش بشكل رسمي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

تدخل جماهير ومسؤولي نادي الأهلي السعودي الموسم الجديد 2019\2020 بطموحات خاصة وكبيرة على جميع الأصعدة سواء محليًا أو قاريًا، وتحت قيادة مدير فني جديد ومخضرم وهو الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي السعودي قد تعاقدت مع الكرواتي إيفانكوفيتش بشكل رسمي في شهر مايو الماضي من أجل إعداد فريق قوي قادر على المنافسة الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد وجه أنظاره نحو التعاقد مع الكرواتي برانكو المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني، لخلافة مدربه يوسف عنبر بسبب خبراته الرائعة في الكرة الآسيوية، كما إنه يمتلك تجربه سابقة في الدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الاتفاق.

وبالتأكيد يمتلك المدير الفني الكرواتي فلسفته الخاصة والتي بناها عن طريق الخبرات الكبيرة سواء في بلاده أو في القارة الآسيوية، والتي حققها بها نجاحات كبيرة.

المدرب الذي حصل على بعض الجوائز الفردية مثل أفضل مدير فني في الدوري الكرواتي عامي 2007 و 2008 في فترة تدريبة لنادي دينامو زغرب، وحصوله على أفضل مدرب بالدوري الصيني عام 2010 مع فترة قيادته لفريق شاندونج لونينج، وحصوله على أفضل مدرب بالدوري الإيراني مرتين ينتظره عملاً كبيرًا مع الراقي.

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وما يُزيد مهمة برانكو مع الأهلي صعوبة، هي البداية القوية للموسم، حيث يستهل الفريق موسمه أمام الهلال في مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي ستُشكل

ونجح برانكوفيتش، في تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، رفقة أغلب الفرق، التي تولى إدارتها الفنية أبرزها تحقيق لقب الدوري الكرواتي، رفقة دينامو زغرب في مناسبتين، وبيرسبولس الإيراني مرتين، وفريق شاندونج لونينج الصيني في مناسبة وحيدة.

ويعتمد المدير الفني الكرواتي على طريقتين لعب متشابهين بشكل كبير، وهو نفس الأسلوب الذي يعتمد عليه خلال مسيرته التدريبية، ويخوض برانكو المباريات بالطريقة المعتادة 4\4\2 أو 4\3\2\1.

وقد يكون لتواجد الثنائي الدولي السوري عمر السومة ودجانيني تفاريس عاملاً هامًا في اعتماد المدير الفني على طريقة اللعب 4\4\2، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها هذا الثنائي في الخط الأمامي، واللذان يُشكلان قوة ضاربة لأي فريق.

وتنتظر جماهير الراقي الظهور الأول للفريق تحت قيادة برانكو والذي سيكون في البطولة الآسيوية، قبل البطولة المحلية التي تنطلق خلال أسابيع.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي كما يلي :

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : سعيد المولد – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – خالد البركة

خط الوسط : نوح الموسى – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي – دانييل إلكسيتش

خط الهجوم : عمر السومة – ديجانيني تفاريس

وعلى الصعيد المحلي قد تشهد هذه التشكيلة بعض الاضافات الأخرى، وبالتحديد في قائمة اللاعبين الأجانب، وبالتحديد الثنائي لاعب الوسط البوسني إلفيس ساريتش والمدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش.