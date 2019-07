رسميًا | الأهلي يُعلن تعاقده مع "الحائط"

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أهلي جدة رسميًا تعاقده مع إرفين زوكانوفيتش مدافع جنوى ليضع بذلك حدًا للإشاعات المنتشرة حول مفاوضاته مع عدد من المدافعين أبرزهم المصريين أحمد حجازي ومحمود علاء.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر توقيع اللاعب البوسني على عقد يمتد لموسمين قادمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، علمًا أن صاحب الـ32 عامًا ارتدى قميص جنوى الصيف الماضي قادمًا من روما ومازال مرتبطًا مع النادي الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

ولعب زوكانوفيتش خلال مسيرته الكروية لعديد الأندية وأبرزها روما وسامبدوريا وكييفو فيرونا وجينت وروما وأخيرًا جنوى، وقد خاض 36 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك.

ونشر تويتر الأهلي فيديو ترحيبي باللاعب الذي وصفه بالحائط الذي لا يمكن عُبوره، شاهد الفيديو أدناه ..

🎥| THE WALL IS HERE... 💚 pic.twitter.com/J5qyo7qOte