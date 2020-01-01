كارتيرون: لا أعلم ما إذا كنا سنخوض القمة أم لا

المدير الفني للفارس الأبيض حائر حتى الآن بسبب القمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، أنه حتى الآن لا يعلم ما إذا كان فريقه سيخوض لقاء القمة أمام الأهلي أم أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لن يتراجع عن قرار الانسحاب.

المباراة مقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وأعلن الفارس الأبيض بالأمس انسحابه من مسابقة الدوري، حيث يدعي رئيس النادي مرتضى منصور عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

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كارتيرون قال في تصريحات صحفية: "لا أعلم ما إذا كنا سنخوض القمة أم لا، لكن حتى الآن لن نلعب بحسب تعليمات مجلس الإدارة".

الأبيض ألغى مرانه الصباحي اليوم بعدما تم تجهيز ملعب التدريبات، مما أثار الشكوك حول تراجع مجلس القلعة البيضاء عن قرار الانسحاب. (طالع التفاصيل)

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 لقاء أيضًا.

وكان الفريقان قد تقابلا قبل أيام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المحلي، وفاز الزمالك بالمباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.