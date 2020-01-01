رغم التجهيزات - مران الزمالك لم يُشارك أحد

هل يتراجع الأبيض عن قرار الانسحاب من الدوري؟

زاد موقف الزمالك من عدم خوض مباراة القمة غموضًا، بعدما تم التجهيز لمران الفريق الصباحي إلا أنه لم يُقام.

مران الفارس الأبيض كان من المقرر أن يقام في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الإثنين، وبالفعل قام العمال بتجهيز أرضية الملعب للمران إلا أنهم فوجئوا بإلغاء التدريب وعدم نزول اللاعبين إلى أرض الملعب.

إلغاء المران يثير الشكوك حول قرار مجلس القلعة البيضاء بشأن الانسحاب من الدوري، حيث يتوقع الكثيرون أن إلغاء المران أتى لاستعداد اللاعبين للتوجه لاستاد القاهرة لخوض القمة.

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القمة من المقرر أن تجمع الفارس الأبيض بالأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الليلة، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 15 مباراة، بينما يأتي الأبيض في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 لقاء أيضًا.

وكان مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، قد أعلن بالأمس قراره بالانسحاب من الدوري، بداعي عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني. (طالع التفاصيل)

ويردد مرتضى عدم شرعية اللجنة، على خلفية إصدار لجنة الانضباط والأخلاق عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك، بجانب منع رئيس الأبيض من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات مع تغريمه 200 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)