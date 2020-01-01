إسماعيل يوسف: كارتيرون يسير في الطريق الصحيح بغض النظر عن التذبذب المحلي

الزمالك حصد كاس السوبر الإفريقي، ويستعد للسوبر المحلي

أكد إسماعيل يوسف؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، يسير في الطريق الصحيح، موضحًا أن المجلس متفائل به وفقًا لاجتهاده.

الفرنسي تولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض في ديسمبر الماضي، وخلال 17 مباراة، حقق الفوز في عشر منها، وتعادل في ست، وخسر مباراة وحيدة.

وتوج الأبيض مؤخرًا بطلًا لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

المزيد من الفرق

حازم إمام لجمهور الزمالك: سنسعدكم بالسوبر لتعويض ما حدث بالدوري

وقال تيجانا، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية: "أرى أن الحكم على أي مدرب لا بد أن يكون بعد فترة طويلة وبالبطولات الكبرى، لذلك نحن صابرون على كارتيرون".

وأضاف: "كارتيرون يسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن التذبذب في الدوري المحلي، لكن على المستوى الإفريقي وبالمباريات الكبيرة يكون على قدر المسؤولية، وهو ما يجعلني مطمئنًا، خاصةً أنه مدرب مجتهد، لكن بعض الأمور الفنية لم تكن واضحة لديه حول الفريق، وبدأ مؤخرًا في وضع يديه على إمكانيات كافة اللاعبين، وتمكن من الفريق فنيًا".

يذكر أن كتيبة كارتيرون تستعد لمواجهة الأهلي بعد غدٍ الخميس في كأس السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.