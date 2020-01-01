حازم إمام لجمهور الزمالك: سنسعدكم بالسوبر لتعويض ما حدث بالدوري

السوبر المصري يجمع الفارس الأبيض بغريمه الأهلي

وعد حازم إمام؛ قائد الزمالك، جمهور ناديه ببذل قصارى جهده حتى يحصد الفريق لقب كأس السوبر المصري، مؤكدًا على الأهمية الخاصة لهذا اللقب.

كأس السوبر المصري من المقرر أن يجمع الفارس الأبيض بغريمه التقليدي الأهلي، وتقام في 20 من الشهر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال إمام، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية: "بعيدًا عن كونها مباراة بطولة، فأي مواجهة بين الزمالك والأهلي تكون بمثابة بطولة حتى لو بالدوري المحلي، ستكون مباراة كبيرة، نطمح للفوز بها، هذا سيفرق معنا كثيرًا في الدوري".

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وأضاف: "نحن على قدر المسؤولية، سنقدم مباراة كبيرة، خاصةً وأن الضغط الجماهيري سيكون كبير للغاية، كلا الجمهورين يطمح للفوز، وما يميز هذه المباراة أنها بطولة في وسط الموسم، ستمنح من يحصد لقبها دفعة معنوية كبيرة على مدار الموسم".

قائد الفارس الأبيض تابع: "القمة يكون لها استعدادات خاصة، كل في كامل تركيزه، الجميع يطمح للمشاركة، لأنها شرف كبير، نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، والجميع متفهم أن حصد السوبر سيكون له تأثير كبير علينا، في ظل إقبالنا على مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

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واستطرد: "مستعدون جدًا للمباراة بدنيًا وذهنيًا، وما يميز الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، أنه لا يوجد لديه 11 لاعبًا أساسيًا فقط، الجميع يشارك بصفة دورية، لذلك الفريق كله جاهز".

وعن إقامة المباراة بالإمارات: "الأجواء دائمًا ما تكون رائعة من ملاعب أو جمهور، خاصةً وأننا نلعب في مصر منذ سنوات دون جمهور، حتى إذا حضر يكون بعدد قليل، أما بالإمارات يمتلئ الاستاد، ويمنحنا هذا دفعة كبيرة، الكل يأتي للاحتفال، وسنحاول إسعاد جماهيرنا هنا".

واختتم: "نحن نمثل مصر، في أوروبا الجمهور لا يحتك ببعضه نهائيًا، يدخلون الاستاد جنبًا إلى جنب، ورسالتي لجمهور الأهلي والزمالك أننا سنقدم مباراة جيدة تليق بنا، أما لجمهور الأبيض فأقول لهم أننا نسير بطريقة غير جيدة في الدوري، فسنسعدكم بالسوبر".

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.