أمير مرتضى منصور: الزمالك مع عودة النشاط، لكنه ضد استكمال الدوري المصري

المشرف العام على الكرة يصف العودة بشبه انتحار

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك ترحيبه وناديه الكامل بعودة النشاط الرياضي في مصر، لكن مجددًا رفضهم لاستكمال الدوري المصري المتوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أقرت عودة النشاط الرياضي بدءًا من يونيو الجاري، وقد أعلن اتحاد كرة القدم المصري بعدها العودة للتدريبات الجماعية بداية من 21 يونيو الجاري ومن ثم استئناف الدوري المصري في نهاية يوليو أو مطلع أغسطس القادم.

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وقد أعلن الزمالك رفضه للأمر تمامًا، وامتنع لاعبوه عن الخضوع للفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي أجراها اتحاد الكرة لجميع الأندية المشاركة في الدوري المصري.

أمير وصف استكمال الدوري حاليًا بأنه "شبه انتحار"، إذ قال لقناة أون تايم سبورت "موقف الزمالك واضح في تلك القضية، نحن لسنا ضد عودة النشاط الرياضي لكننا نرفض استكمال الدوري المصري لأسباب كثيرة".

"لا يُمكن السيطرة على الوضع في ظل العدد الكبير من الفحوصات الطبية المقرر إقامتها للاعبين والمدربين والعاملين في الأندية، فالخطأ البشري وارد هنا ولا يوجد أي ضمانات لعدم إصابة أي لاعب أو انتشار العدوى في نادٍ ما، استكمال الدوري حاليًا هو شبه انتحار ورمي للنفس في التهلكة وقد أبلغني بعض اللاعبين بهذا الأمر".

"لن نستطيع تطبيق اللائحة على أي لاعب يرفض التدريب أو اللعب، ولا نستطيع إجبار أي لاعب على المشاركة في التدريبات. كرة القدم في النهاية جزء من الترفيه وهناك أولويات مثل صحة الناس".

تابع "هناك أسباب أخرى بعيدًا عن أزمة فيروس كورونا تجعل عودة الدوري معقدة جدًا، هناك الحالة البدنية للاعبين .. اللاعبون بعيدون عن التدريبات واللعب لأربعة أشهر الآن، ولذا هم بحاجة لفترة إعداد جديدة لا تقل عن أربعة أسابيع ليتمكنوا من لعب أول مباراة رسمية، وربما أكثر".

"كيف يُمكن لعب 17 مباراة خلال شهرين؟ الحديث عن لعب مباراتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد، سنواجه الكثير من الإصابات العضلية في تلك الحالة وهو ما يجعل اللعب والتدريب في ظروف طبيعية بعيد تمامًا عن أرض الواقع".

"نحن مع بدء دوري جديد في سبتمبر القادم، لأن ذلك سيمنحنا فرصة التجهيز لانطلاق التدريبات خلال الشهرين القادمين بشكل أفضل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كذلك سنتمكن من إعداد اللاعبين بدنيًا بصورة جيدة وتدريجية، وأخيرًا هذا الأمر سيمنح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات المختصة باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا".