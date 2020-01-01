شيكابالا: عواد اختلط بالعديد من اللاعبين، نرفض الدوري ونريد اللعب في أفريقيا

نجم الزمالك يتحدث عن موقفه من اللعب في الدوري ودوري أبطال أفريقيا

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك أن زميله محمد عواد الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا اختلط بالعديد من اللاعبين، سواء من داخل الفريق الأبيض أو خارجه.

عواد كان قد أعلن إصابته بالفيروس الذي تسبب في شل العديد من مناحي الحياة في العالم، وقد تحدث شيكا عن الأمر قائلًا لقناة الزمالك الرسمية "عواد أعلن إصابته بالفيروس ليُحذر الناس الذين خالطهم خلال الفترة الماضية".

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"لقد اختلط بالعديد من الناس وكذلك الكثير من اللاعبين سواء من داخل الزمالك أو خارجه، إعلانه عن إصابته يُحسب له وبه الكثير من الشجاعة وليس له علاقة أبدًا بالكرة وما يدور حاليًا حول استئناف الدوري المصري".

اللاعب صاحب الـ31 عامًا جدد رفضه وزملائه لاستئناف الدوري المصري، قائلًا "لدينا تخوف كبير من نزول الملعب والتدريبات في ظل الوضع الراهن، لا ضمانات لأي لاعب في حال تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ولا يستطيع أحد ضمان عدم إصابة اللاعب من أي مصدر ومن ثم نقل العدوى لزملائه".

وعن اللعب في دوري أبطال أفريقيا بعد استئنافه، قال شيكا "موقفنا من اللعب في الدوري مختلف تمامًا عن اللعب في دوري الأبطال، وذلك لأن المتبقي في البطولة الأفريقية مجرد 3 مباريات مقابل بقاء 16-17 مباراة في الدوري المصري".

"حتى لو تم تجميعنا في مكان واحد لخوض المباريات الأفريقية المتبقية لن يكون ذلك صعبًا وبإمكاننا التعامل مع الموقف، لكننا لا نستطيع البقاء في مكان واحد للعب 17 مباراة في الدوري. الأمر مختلف تمامًا بين البطولتين".

وأتم اللاعب حديثه بمناشدة المسؤولين تفهم موقف لاعبي الزمالك والتراجع عن قرار استئناف الدوري المصري هذا الموسم.