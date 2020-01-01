الأهلي يُعلن جاهزية قفشة لمباراة السوبر أمام الزمالك

اللاعب متاح للجهاز الفني

أعلن الجهاز الطبي في النادي الأهلي المصري جاهزية صانع ألعاب الفريق "محمد مجدي قفشة" لخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر المصري، والتي ستُقام في الإمارات يوم الخميس القادم.

الأهلي عزز صدارته للدوري المصري بالفوز على المصري 3-0، ويستعد حاليًا لمواجهة الزمالك مرتين متتاليتين، الأولى في السوبر المصري والثانية في الدوري، ثم يلعب ضد المصري مجددًا في الدوري قبل المواجهة الكبرى مع صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ29 من فبراير الجاري.

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ولم يخض قفشة مباراة المصري لشكواه من آلام بسيطة في الركبة، إذ فضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منحه بعض الراحة ليكون جاهزًا لمباراة السوبر.

وقد أوضح الجهاز الطبي في الفريق الأحمر أن لاعب إنبي السابق بات متاحًا لخوض المباراة وفق رؤية الجهاز الفني.

من جانب آخر، وضع المدرب السويسري برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين قبل مباراة السوبر، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق.

وأوضح موقع الأهلي الرسمي أن البرنامج يتضمن وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيًا وفنيًا قبل لقاء الزمالك.

ومن المقرر أن تُسافر بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم غدٍ الإثنين، وقد حصل اللاعبون على راحة من المران اليوم الأحد وسيُستأنف التدريب يوم الثلاثاء في الإمارات.