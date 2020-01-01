الاتحاد يُعرقل مفاوضات "الحل الودي" للأهلي مع جروس

المدرب يستعد للرحيل رسميًا عن جدة

يرفض السويسري كريستيان جروس كافة محاولات الأهلي السعودي التوصل معه لاتفاق ودي حول فسخ العقد المبرم بينهما دون الحصول على كامل مستحقاته المالية.

الفريق الجداوي خسر أمام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء الجمعة الماضي، لتتخذ الإدارة الجديدة للنادي بقيادة عبد الله مؤمنة قرارها بإقالته عمليًا، وذلك بعدم سفره مع الفريق إلى الكويت لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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ويُطالب جروس بالحصول على 6 ملايين ريال سعودي هي قيمة مستحقاته المالية في حال إقالته رسميًا من تدريب الأهلي، وهي عبارة عن بقية رواتبه حتى نهاية عقده وكذلك قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وبرر المدير الفني السابق للزمالك المصري تعنته في موقفه برفضه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي يفوق عرض الأهلي ماليًا قبل توقيعه للأخير في منتصف أكتوبر الماضي تقديرًا لعلاقته مع النادي وجماهيره.

جروس هو المدرب الثالث للأهلي هذا الموسم، إذ بدأه بالكرواتي مراكو إيفانكوفيتش ومن ثم السعودي صالح المحمدي لفترة قصيرة قبل التعاقد مع السويسري في ولاية ثالثة.