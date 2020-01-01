الزمالك يُعلن موعد وصول بنشرقي وأوناجم القاهرة

الثنائي متواجد في المغرب حاليًا

أعلن نادي الزمالك المصري موعد عودة لاعبيه المغربيين، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، إلى القاهرة.

الزمالك استأنف الشهر الماضي تدريباته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ دخل في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في مصر وأفريقيا.

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وقد غاب عن الفريق بنشرقي وأوناجم لتواجدهما في المغرب وتعليق رحلات الطيران في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم انتهاء الحظر الجوي في المغرب منذ أسبوعين تقريبًا، إلا أن الثنائي لم يعد حتى الآن مما يُهدد مشاركتهما مع الفريق في افتتاح مبارياته بعد عودة الدوري أمام المصري يوم السادس من أغسطس القادم.

الموقع الرسمي للزمالك أعلن اليوم السبت أن بنشرقي وأوناجم سيصلان القاهرة يوم غدٍ الأحد قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي، وذلك عقب اتصالات بين النادي والسفارة المصرية في المغرب للتنسيق حول عودتهما.

وقد وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمة عودة اللاعبين.

يُذكر أن أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم انضما للزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد وصل الأول قادمًا من الهلال السعودي فيما جاء الثاني من الوداد المغربي.