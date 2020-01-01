الاتحاد الدولي يُعلن تمديد فترة عمل اللجنة الخماسية

ظروف كورونا عطلت بعد مهام اللجنة الفترة الماضية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الجمعة، عن تمديد فترة عمل اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لمدة 4 أشهر.

اتحاد الكرة المصري، قال في بيان رسمي له، أن الفيفا أرسل خطاباً يشكر فيه الاتحاد على مجهوداته والعمل الذي قام به منذ تكليفه بالمهمة.

وأوضح الاتحاد أن سبب مد فترة استمراره، يرجع للظروف التي عاشتها كرة القدم الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، مما أدى لعدم اكتمال بعض المهام.

المزيد من الفرق

وتتركز مهام اللجنة المؤقتة، على تسيير الأعمال اليومية داخل اتحاد الكرة، مع الدعوة لتقليل عدد الأندية المصرية المتواجدة بالجمعية العمومية من 225 إلى 95.

وأما بعد انتهاء فترة الـ4 أشهر، فمن المقرر إجراء انتخابات جديدة لتعيين مجلس إدارة لاتحاد الكرة، يعمل لدورة كاملة.

يذكر أن الاتحاد الدولي قد أعلن في أغسطس الماضي، تعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون الكرة المصرية حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

صلاح يخترق قائمة الأعلى دخلًا في العالم .. تعرف على ترتيب ميسي ورونالدو

هاتريك فان بيرسي وطرد كوميدي.. أشهر المواجهات بين آرسنال وتشيلسي

ويرأس هذه اللجنة عمرو الجنايني، ويعمل جمال محمد علي كنائب له، مع عضوية كل من سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله.