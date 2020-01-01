الكاف يدرس تأجيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا يُواصل تأثيره السلبي على كرة القدم في العالم

قال الإعلامي المصري أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس تأجيل بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى إشعار آخر، بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

واتخذت مختلف دول العالم قرارًا بتجميد النشاط الرياضي وضمنه الكروي لديها بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وانتشر بعدها في العالم.

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وكان من المفترض أن تُلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في الأسبوع الأول من مايو القادم، فيما سيُقام النهائي يوم 29 مايو في الكاميرون.

والأمر ذاته ينطبق على كأس الكونفدرالية، إذ ستلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يوم 3 مايو والإياب يوم 10 من نفس الشهر، على أن يُقام النهائي في المغرب يوم الـ24 من مايو، وقد وصلت أندية بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير للمربع الذهبي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة يورو 2020 التي كانت مقررة الصيف القادم إلى عام 2021 لمنح الاتحادات الأهلية فرصة إكمال بطولاتها المحلية بعد تجميدها بسبب فيروس كورونا.