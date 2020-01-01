كارتيرون: الجميع توقع فوز الأهلي بالسوبر، لذا هي بطولة ذات طعم خاص

الزمالك تُوج باللقب بركلات الجزاء الترجيحية

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي كان له طعم خاص، لأن الجميع كان يتوقع فوز الفريق الأحمر باللقب.

الزمالك كان قد تُوج بالسوبر المحلي بتفوقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية في فبراير الماضي، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

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المدرب الفرنسي قال عن اللقاء لقناة الزمالك "الجميع كان يتوقع فوز الأهلي بالسوبر المصري، لكننا قلبنا الطاولة على الجميع وحققنا فوزًا لم يكن متوقعًا، ولذا تبقى بطولة ذات طعم خاص".

المدرب الذي سبق أن تولى تدريب الأهلي وقاده لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 قبل أن يخسر أمام الترجي التونسي نفى تمامًا تدخل رئيس النادي مرتضى منصور في عمله، وإن شدد في نفس الوقت على أن الانتصارات تُحسب له وللرئيس معًا.

مضيفًا "مرتضى منصور رجل قوي لكن انطباعي عنه تغير تمامًا بعد العمل معه، هو لم يتدخل أبدًا في عملي وترك لي المجال لأتخذ قراراتي الخاصة مع الفريق".

أتم "مرتضى منصور لا يتدخل في الأمور الفنية أبدًا ويثق في خياراتي ويحترمها تمامًا، الجميع يعلم أن الأمور الفنية تخصني وحدي لكن الفوز يُحسب لنا وله أيضًا".