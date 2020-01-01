صلاح محسن: رفضت مارسيليا ودورتموند وأموال الزمالك وفضلت الأهلي

المهاجم المعار إلى سموحة يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار إلى سموحة أنه فضل ارتداء القميص الأحمر على الانتقال للعب في أوروبا، كاشفًا عن عروض قوية وصلته حين كان يلعب مع إنبي.

محسن كان قد ارتدى القميص الأحمر في صفقة قياسية في الدوري المصري قبل عامين لكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة والحقيقية في ظل وجود مروان محسن ووليد أزارو في هجوم الأهلي وعدم الاستقرار الفني، إذ اعتمد الفريق على 3 مدربين خلال تلك الفترة، ولذا أعير إلى النادي السكندري خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

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المهاجم الشاب حل ضيفًا على برنامج "جماهير الثالثة" مع الإعلام إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت وقد تحدث عن كواليس انتقاله للأهلي قائلًا "وصلتني عدة عروض أوروبية أبرزها من أوستريا فيينا ومارسيليا، وكان هناك وفد يُتابعني من بوروسيا دورتموند، لكني لم أكن أود اللعب في أوروبا خلال تلك الفترة وكان لدي رغبة هائلة باللعب للأهلي الذي أشجعه وأعشق نجومه منذ الصغر، خاصة محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب. كنت أحلم دومًا باللعب في الأهلي".

صلاح محسن أشار إلى أن الاتصال الأول من إدارة الأهلي كان من علاء عبد الصادق، مؤكدًا أنه لم يتردد أبدًا في الموافقة على العرض، كاشفًا النقاب عن تلقيه عرضًا ماليًا أكبر من الزمالك.

إذ قال "أخبرني وكيلي أحمد يحيى بوجود عرضين من الأهلي والزمالك، أحدهما كبير جدًا من الناحية المالية والآخر عادي، لكني أخبرته فورًا بأن رغبتي هي اللعب للأهلي مع كامل الاحترام للزمالك".

أضاف "تواجد في نادي إنبي علاء عبد الصادق عن النادي الأهلي وثنائي الزمالك إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور، لكني أبديت رغبتي باللعب للأهلي وغادرت النادي".

"عرض الزمالك تضمن حصولي على 3-4 مليون جنيهًا مصريًا بجانب سيارة من نوع "بي أم دبليو"، لكني رفضت العرض وفضلت الانتقال للأهلي رغم أن عرضه كان أقل من الناحية المالية".