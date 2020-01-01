الخطيب يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك

رئيس الأهلي لم يُفوت تجاوزات مرتضى منصور

أعلن النادي الأهلي تقديم رئيسه محمود الخطيب ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم الأحد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته المسيئة بحقه وحق مصر و100 مليون مصري.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت يُظهر رئيس الزمالك خلال جولة داخل ناديه يسب ويشتم محمود الخطيب ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ويتعرض بالإساءة للبلاد وشعبها.

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وفيما يلي بيان النادي الأهلي الذي نشره عبر موقعه الرسمي ..

"تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته.

وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنف المجتمعي وفتنة بين الجماهير .. وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري".