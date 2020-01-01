رئيس الزمالك السابق: وكالة الأهرام لم تجامل الأهلي أبدًا

الرد على اتهامات جمهور الزمالك من رئيس ناديهم السابق

نفى مرسي عطا الله رئيس الزمالك السابق تهمة مجاملة النادي الأهلي عن وكالة الأهرام للدعايا والإعلان المصرية وخاصة رئيسها حسن حمدي الذي كان يشغل كذلك منصب رئيس نادي القرن في أفريقيا.

وحرص مسؤولو الفريق الأبيض وجماهيره طوال السنوات الماضية على اتهام حسن حمدي باستغلال منصبه في وكالة الأهرام لمساعدة الأهلي ومنحه مبلغًا كبيرًا مقابل حق رعايته، فيما لم يمنح نفس المبلغ لرعاية الزمالك.

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ورغم أن الفارق الكبير في مقابل حقوق الرعاية بين الناديين لم يتغير بعد ابتعاد حسن حمدي عن منصبيه في الأهرام والأهلي، ورغم وجود نفس الفارق وربما أكبر في المقابل الذي تمنحه شركات أخرى مثل صلة الرياضية السعودية وبريزينتيشن المصرية مقابل حق رعاية الأهلي والزمالك، إلا أن الاتهامات لم تتوقف إلى الآن.

مرسي عطا الله الذي كان يعمل في الأهرام كذلك أكد على قوة علاقته بالثنائي حسن حمدي ومحمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي، مضيفًا حول مجاملة الوكالة للفريق الأحمر "الكثير كان يُقال حول مجاملة وكالة الأهرام للإعلان والتي يعمل بها حسن حمدي ومحمود الخطيب للأهلي، لكن هذا لم يكن صحيحًا على الإطلاق، الوكالة كانت تبحث عن مصالحها الخاصة فقط لا غير".

"المقابل المالي المدفوع للأهلي والزمالك لم يكن سوى بناءً على المعطيات المقدمة من جانب المعلنين للإعلانات الخاصة بالناديين، عملنا في الأهلي والزمالك وانتماؤنا الرياضي لم يكن يتدخل أبدًا في عملنا، بل مصلحة الأهرام فقط".