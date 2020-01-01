أخبار الأهلي اليوم | الثلاثي المصاب يُواصل التأهيل، وعسيري يقترب من التجديد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 4 يوليو 2020 ...

عبد الفتاح عسيري يقترب من تجديد عقده مع الأهلي

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن عبد الفتاح عسيري بات قريبًا من تجديد عقده مع النادي الأهلي والذي سينتهي في يناير القادم، وأوضحت الصحيفة أن النادي زاد من عرضه المالي لتجديد عقد نجمه ليُصبح خمسة ملايين ريال سعودي مقابل توقيعه لعقد يمتد لأربع سنوات.

وأضافت البلاد أن اللاعب لن يُوقع عقده الجديد إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من عقده السابق.

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ثلاثي الأهلي يُواصل العلاج والتأهيل

انتظم نجوم الأهلي في حصتهم التدريبية مساء أمس الجمعة، وقد واصل الثلاثي مهند عسيري و نوح الموسى و حسين المقهوي برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم من جانب الجهازين الطبي والفني في النادي تمهيدًا للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

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