أخبار الأهلي اليوم | مهند عسيري يتمنى ضم هذا اللاعب من الهلال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 إبريل

اجتماع مجلس إدارة النادي وحملة التبرع بالدم تصدرا أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 18 إبريل 2020 ...

سببان خلف معارضة لاعبي الأهلي تخفيض رواتبهم

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مفاوضات صعبة تخوضها إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة مع لاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم الشهرية خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . التفاصيل هنا

تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

أكدت تقارير صحفية سعودية تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل هنا

عمر السومة يُشارك في حملة التبرع بالدم

شارك المهاجم السوري عمر السومة اليوم السبت في حملة التبرع بالدم التي دشنها ناديه الأهلي يوم أمس في مقره في جدة، وقد تحدث اللاعب بعدها مؤكدًا اشتياقه لجماهير الراقي وقرب تلك الأزمة من النهاية وبالتالي عودة النشاط الكروي من جديد.

مهند عسيري: أتمنى انضمام هتان باهبري للأهلي