أخبار الأهلي اليوم | عودة السومة والعويس للتدريبات، ووصول بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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الأهلي يستعيد السومة والعويس وغريب

تقرر أن ينخرط الثلاثي محمد العويس وعمر السومة وعبد الرحمن غريب في تدريبات الأهلي التي ستقام مساء اليوم، بعدما غابوا عن تدريبات الأسبوع الماضي للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وقد أكدت الفحوصات الطبية الإضافية التي أجراها اللاعبون الثلاثة عدم إصابتهم بفيروس كورونا مما يسمح بعودتهم للانتظام في التدريبات.

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وقد أجرى السومة وغريب يوم أمس الجمعة تدريبات بدنية خفيفة في مقر النادي، في الوقت الذي حصل به اللاعبون على راحة من المران يوم أمس.

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الاتحاد السعودي يُحدد موعد نهاية العقود هذا الموسم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت مواعيد انتهاء عقود اللاعبين التي تم تمديدها استئنائيًا حتى نهاية الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأكدت اللجنة أن عقود لاعبي الأندية المشاركة في الدوري السعودي ستنتهي في التاسع من سبتمبر القادم، فيما ستمتد عقود لاعبي الأندية الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الخامس من أكتوبر القادم.

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