أخبار الأهلي اليوم | الراقي يُدشن حملة التبرع بالدم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 إبريل

اجتماع مجلس إدارة النادي وحملة التبرع بالدم تصدرا أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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عطيف يُرتب السومة وجوميس والحمدالله حسب الأفضل

أجرى عبد الله عطيف نجم الهلال حوارًا مع جماهيره عبر السوشيال ميديا أجاب خلاله على العديد من الأسئلة. التفاصيل هنا

فيديو - الشهري: رفضت عرضًا من أتلتيكو مدريد بسبب الأهلي

تحدث صالح الشهري مهاجم الهلال المعار من الرائد، عن حقيقة تلقيه عرضًا من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال السنوات الأخيرة. التفاصيل هنا

الأهلي يُدشن حملة التبرع بالدم

دشن النادي الأهلي مساء أمس حملة التبرع بالدم في مقر النادي في حي الرحاب بحضور عدد كبير من المتبرعين، وذلك بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم في مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة.

إدارة الأهلي تجتمع بالفيديو

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة اجتماعًا عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء الماضي ناقشوا خلاله عددًا من المواضيع المتعلقة بالألعاب الرياضية بالنادي والجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.