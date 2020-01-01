أخبار الأهلي اليوم | ليما يُشارك في المران، وفلادان يُحدد مواعيد الوديات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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فلادان يُحدد مواعيد المباريات الودية للأهلي

حدد فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي مواعيد المباريات الودية التي ينوي خوضها استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي، وقد أبلغ إدارة الكرة بذلك لتعمل على التواصل مع الأندية الأخرى والتنسيق معها.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فلادان وبعد الاجتماع مع مساعديه حدد أيام 15 و18 و22 و27 يوليو الجاري مواعيدًا للمباريات الودية التي ستقام على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بسبب انشغال أرضية ملعب النادي بأعمال الصيانة.

وقد اختار المدرب الصربي أندية العين وأحد وجدة من الدرجة الأولى للمباريات الودية ومعهم الوحدة من الدوري الممتاز.

ليما يُشارك في التدريبات لأول مرة بعد استئنافها

شارك المدافع البرازيلي لوكاس ليما في التدريبات يوم أمس السبت بعد التأكد من سلامته من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تأخرت مشاركة الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية رغم وصوله إلى جدة منذ الثلاثاء الماضي لانتظار النادي نتائج المسحة الطبية التي أجريت له للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

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منصور بن مشعل يسعى لعلاج ملفات الأهلي العالقة

يُتوقع أن يتواجد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي خلال الأسبوع القادم، وقد أفادت صحيفة الشرق الأوسط أنه سيبدأ العمل سريعًا على حسم عدد من الملفات العالقة والمهمة المتعلقة بالفريق.

ويتصدر ملف تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين مهام بن مشعل، خاصة الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر وقد انتهى عقديهما في 30 يونيو الماضي وتم تمديده فقط لنهاية الموسم.

وسيسعى المشرف العام كذلك لحسم القضية الجدلية التي تشغل بال جماهير الأهلي وهي تجديد عقد عبد الفتاح عسيري قبل دخوله الفترة الحرة نهاية يوليو الجاري.

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