أخبار الأهلي اليوم | عرض الثلاثي الأجنبي للبيع، وجولة دجانيني اليومية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ...

جوز الهند وسيلة دجانيني لتجديد نشاطه

يحرص دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي على القيام بجولة بالدراجة الهوائية لمدة ساعتين يوميًا في برايا عاصمة الرأس الأخضر حيث يتواجد حاليًا، ويهدف بذلك للحفاظ على حالته البدنية استعدادًا للعودة إلى جدة ومن ثم استئناف التدريبات والدوري السعودي.

واعتاد المهاجم القوي تناول شراب جوز الهند من الباعة المتجولين خلال جولته اليومية، وذلك للفوائد الكبيرة لجوز الهند خاصة إمداده الرياضيين بالطاقة اللازمة لبذل الجهد المطلوب في الملاعب.

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