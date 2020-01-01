أخبار الأهلي اليوم | اتجاه للاستغناء عن دجانيني والسومة محطم رقم رونالدو

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 16 مايو 2020 ...

عاشق الهلال ومحطم رقم رونالدو .. حقائق لا تعرفها عن عمر السومة

يُواصل السوري عمر السومة نثر إبداعه على الملاعب السعودية منذ وطأت أقدامه أرض المملكة عام 2014 ليرتدي قميص الأهلي، وقد تخطى بعدد أهدافه في دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاجز الـ100 هدف ليضع اسمه في تاريخ البطولة.

الكثير من الحقائق والمعلومات تم نشرها خلال السنوات الماضية عن "العقيد"، لكننا نقدم لكم اليوم 10 حقائق قد لا تعرفها عن عمر السومة. " اقرأ التفاصيل "

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الأهلي يجتمع مع دجانيني وهناك اتجاه للاستغناء عنه

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، عقد جلسة مع الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم الفريق، بعد عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الأهلي سيواجه دجانيني بمستواه الفني غير المقنع الذي يقدمه خلال الموسم الحالي.

الأمير منصور بن مشعل قام بتذليل جميع المصاعب التي واجهت دجانيني وأسرته، من أجل مساعدته لتقديم مستوى مطلوب، بعدما أكد أن سبب تراجع مستواه هو بعض الظروف الأسرية.

الأهلي قد يلجأ إلى الحل الأخير، بالتفكير في التخلص من دجانيني، حال تعثر اللاعب في تقديم المطلوب منه، خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي كبير.

المولد: عندما تحدثت عن ميسي كنت أقصد لاعب الأهلي

أكد فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، على أنه يلقب عبد الفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي بـ"ميسي"، وذلك خلال تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المولد إلى أنه كان يقصد في حديث سابق له، أنه يلعب لعبة "بابجي" الشهيرة، رفقة عبد الفتاح عسيري، وليس ميسي.