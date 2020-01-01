أخبار الأهلي اليوم | صدمة المؤشر وحقيقة انتقال العويس للهلال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 20 يوليو 2020 ...

نجم جديد بالأهلي يقترب من الرحيل

أكد الإعلامي الرياضي، أحمد الداموك، على أن نجم الأهلي سلمان المؤشر، رفض عرض التجديد مع ناديه لسنوات مقبلة، بسبب أزمة مستحقاته المالية.

ونشر الداموك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يؤكد فيها على أن المؤشر يرفض حتى تمديد عقده لنهاية الموسم الحالي، وليس التجديد فقط.

الداموك أكد على أن عقد المؤشر سينتهي مع الأهلي بعد 11 يومًا من الآن، وأسبحت الإدارة مطالبة بالتحرك في أسرع وقت لحسم الأمور.

الأهلي يُوضح حقيقة انتقال العويس وغريب للهلال والنصر

أوضح مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي حقيقة ما يُثار في الإعلام مؤخرًا حول قُرب انتقال لاعبي الفريق، محمد العويس وعبد الرحمن غريب، إلى ناديي الهلال والنصر، استغلالًا للأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الجداوي.

الأمور داخل قلعة الراقي لا تسير جيدًا، خاصة في ملف تجديد عقود اللاعبين، إذ خسر الفريق قبل أيام قليلة نجمه عبد الفتاح عسيري الذي وقع على عقود انضمامه للنصر عقب نهاية عقده مع الأهلي في يناير القادم. " اقرأ التفاصيل "

اتحاد الكرة يُبلغ أندية الدوري السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة التي اعتمدت للمراحل الثمانية المتبقية في البطولة هذا الموسم.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت الجهات المسؤولة قرارًا بعودته في الرابع من أغسطس القادم. " اقرأ التفاصيل "

والد عبد الفتاح عسيري: الهلال فاوضنا والأهلي لم يكن جادًا

أكد توفيق عسيري، والد عبد الفتاح عسيري اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف نادي النصر، على أنه تلقى اتصالات من جانب نادي الهلال للتعاقد مع نجله.

عسيري قال خلال تصريحات لقناة "22 الفضائية": "لم أكت أتمنى مغادرة عبد الفتاح للنادي الأهلي كمشجع أهلاوي، ولكن بيئة النصر تظل جاذبة لنجاح أي لاعب". " اقرأ التفاصيل "