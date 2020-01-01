أخبار الأهلي اليوم | والد عسيري يلعب دورًا في تجديد عقد ابنه

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 30 مايو 2020 ...

عبدالفتاح عسيري يصدم إدارة الأهلي ويحسم موقفه

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضاً رسمياً لتجديد عقد نجم خط الوسط الدولي عبدالفتاح عسيري مقابل تسعة ملايين ريال بعقد يمتد لثلاثة مواسم بواقع ثلاثة ملايين للموسم الواحد. التفاصيل هنا

هل يُستأنف الدوري السعودي قبل 20 أغسطس القادم؟

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نقاش دائر بين المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تقديم موعد استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. التفاصيل هنا

فلادان ميلوفيتش يُطيح بأحد محترفي الأهلي بسبب مدافع أجنبي

طالب المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع أجنبي جديد لقيادة الخط الخلفي، في الموسم الرياضي الجديد.الظهير الأيمن الجزائري صاحب الأداء الملفت في الموسمين الأخيرين ارتبط مؤخرًا بمفاوضات جمعته مع الأهلي والزمالك من مصر. التفاصيل هنا

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والد عسيري يساعد الأهلي على تجديد عقد ابنه

أفادت عدة مصادر صحفية أن عبد الفتاح عسيري طلب من إدارة الأهلي مهلة للرد على عرضها الأخير لتجديد عقده مع النادي والذي سينتهي في يناير القادم، وأشارت الصحف وخاصة صحيفة المدينة إلى أن الأمور تسير باتجاه تجديد العقد خاصة أن والد اللاعب يرغب ببقائه في جدة.