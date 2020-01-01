3 خطوات من سلمان المؤشر للحفاظ على حالته البدنية خلال توقف الدوري السعودي
يلتزم سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي السعودي مثل بقية لاعبي كرة القدم في العالم بالبقاء في منزله تنفيذًأ للإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقد أكدت الأجهزة الفنية لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على لاعبيها ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية في المنزل للحفاظ على جاهزيتهم البدنية عند استئناف البطولة بعد انتهاء هذا الكابوس الذي أوقف النشاط الكروي في مختلف أنحاء العالم.
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المؤشر وللحفاظ على جاهزيته البدنية يقوم بثلاث أشياء خلال فترة التوقف، حسبما كشفت صحيفة الرياضية السعودية، الأول هو ممارسة التدريبات الرياضية والبدنية في منزله لمدة ساعة ونصف يوميًا، والثاني هو استعانته بمدرب خاص للإشراف على تلك التدريبات.
النقطة الثالثة هي الالتزام ببرنامج غذائي صارم خلال فترة التوقف للحفاظ على وزنه والاستفادة جيدًا من التدريبات اليومية التي يقوم بها وتشمل الركض والقوة والتحمل وبعض التمارين المهارية باستخدام كرة القدم.
يُذكر أن الأهلي كان قد خسر أمام التعاون في آخر جولات الدوري السعودي قبل التوقف، وقد كلفه ذلك التراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة خلف الوحدة صاحب الـ39 نقطة.