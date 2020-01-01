الأهلي يُعزز فوائده من توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا

الأهلي استفاد جيدًا من توقف الدوري السعودي

عزز النادي الأهلي فوائده من توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فيروس كورونا، وذلك باستعادة ثلاثيه المصاب، عبد الفتاح عسيري ومحمد خبراني ويوسف الحربي، وجاهزيتهم التامة للعب حال استئناف النشاط.

الأهلي يُعد من أكبر المستفيدين من توقف الدوري السعودي، إذ أن ذلك سمح له باستعادة عدد من مصابيه بجانب منح المدرب الجديد فلادان ميلويفيتش فرصة جيدة للانسجام مع الفريق ولاعبيه، ومنح كذلك اللاعبين فرصة لإنعاش حالتهم المعنوية بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن محمد خبراني دخل حاليًا في برنامج تأهيلي خاص للحفاظ على حالته البدنية خلال فترة توقف الدوري السعودي، فيما تأكدت تمامًا جاهزية الثنائي يوسف الحربي وعبد الفتاح عسيري للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم اللعب في المباريات حين استئناف البطولة.