خاص | العقد لم يُفسخ بعد .. موقف الأهلي أقوى في قضية بلايلي

تطورات مفاجئة في قضية اللاعب الجزائري

أكدت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن عقد الجناح الجزائري يوسف بلايلي مع النادي الأهلي السعودي لم يُفسخ بعد، إذ لم يصدر حتى الآن قرار المحكمة الرياضية بشأن القضية المثارة بين الطرفين.

الأهلي كان قد ضم بلايلي صيف 2019 بعد تألقه الملفت مع الترجي التونسي ومنتخب الجزائر لكنه لم يُقدم الأداء المنتظر مع الفريق، وقد رفض العودة إلى السعودية بعد استئناف الدوري السعودي عقب توقفه لـ4 أشهر تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

وقد تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب فيها فسخ عقده مع الأهلي لعدم حصوله على رواتبه لمدة شهرين، وبعدها تقدم النادي بشكوى ضد اللاعب لعدم حضوره إلى جدة للانخراط في التدريبات رغم توفير طائرة خاصة لنقله.

المزيد من الفرق

مصادر جول أوضحت أن موقف النادي الأهلي أقوى كثيرًا في القضية، وهو ما دفع اللاعب ووالده "حفيظ بلايلي" الذي يُدير أعماله كذلك إلى محاولة الوصول لحل ودي مع الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة.

مصادرنا أكدت رفض الأهلي تلك المحاولة وإصراره على المضي قدمًا في شكواه التي طالب خلالها بالحصول على تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار.