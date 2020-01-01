أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع القادسية، وحذف اسم المولد من القائمة المحلية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 أكتوبر 2020 ...

الأهلي يُفاوض القادسية لضم مدافعه

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن إدارة النادي الأهلي وبتوصية من مدربه فلادان ميلويفيتش دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في القادسية لضم المدافع الأيمن حمد اليامي ليعوض رحيل سعيد المولد.

الأهلي يحذف اسم المولد من قائمته ويستبدله بالبكر

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن النادي الأهلي حذف اسم مدافعه سعيد المولد من قائمته المحلية للموسم الجاري، وقد أضاف بدلًا منه اسم يزيد البكر.

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المولد كان قد طلب الرحيل عن الفريق، ولم تُعارض الإدارة الأمر، لكن ما يقف عائقًا لانتقاله لأي من الأندية المهتمة به هو مستحقاته المالية المتأخرة لدى الإدارة.

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وكيل جناح سانتوس يتحدث عن مفاوضات الأهلي. التفاصيل هنا

الأهلي الوحيد دون أهداف في مرماه في الدوري السعودي

أصبح الأهلي هو الفريق الوحيد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم دون أي أهداف في مرماه، وذلك بعدما أحرز جلال الداودي هدف الرائد الأول في مرمى الشباب خلال مباراة الأمس في الدوري السعودي.

تحديد موعد تقديم وتعديل القوائم الرسمية في الدوري السعودي

أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن الثالث من نوفمبر القادم هو الموعد الأخير لتقديم وتعديل القوائم الرسمية على النظام الإلكتروني SPLIS لفترة التسجيل الأولى.

واشترطت الرابطة على الأندية أن يكون اللاعب المراد تسجيله بنظام SPLIS سبق وتم تسجيله بنظام التسجيل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بنهاية دوام الغد.