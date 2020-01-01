دجانيني وجوزيف دي سوزا يطلبان مغادرة السعودية

الأهلي خسر القضية في فيفا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الثنائي جوزيف دي سوزا ودجانيني تفاريس طلبا من إدارة النادي الأهلي السعودي السماح لهما بمغادرة السعودية والعودة إلى بلادهما، في ظل توقف النشاط الكروي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت إدارة النادي الغربي قد منعت اللاعبين الأجانب من مغادرة البلاد تحسبًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في أي وقت، إذ كانت وزارة الرياضة السعودية قد أوقفته ضمن قرار إيقاف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

المزيد من الفرق

تمديد إيقاف النشاط الرياضي والحديث عن إمكانية استئناف الدوري السعودي خلال يوليو أو أغسطس القادم جعل الإدارة الأهلاوية تتراجع في قرار منع الأجانب والسماح لهم بالرحيل والعودة إلى بلادهم، خاصة مع مغادرة العديد من الأجانب العاملين في الأندية السعودية البلاد خلال الأيام الأخيرة.