الحسم المتصاعد .. وسيلة الأهلي للضغط على دجانيني
مازالت أزمة المهاجم دجانيني تفاريس مستمرة مع ناديه الأهلي السعودي، وقد لجأت الإدارة لسلاح جديد بهدف الضغط على مهاجم الرأس الأخضر.
دجانيني كان قد امتنع عن العودة إلى السعودية رغم انتهاء الحظر الجوي في بلاده، وقد هدد ووكيله بفسخ عقده مع النادي اعتراضًا منه على خصم 50% من راتبه خلال الأشهر التي شهدت توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.
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وتتمسك إدارة الأهلي بموقفها الرافض لمطالب دجانيني، مع تأكيدها أنها سددت جميع رواتب اللاعب باستثناء الشهر الأخير، وهو ما ينطبق على كافة لاعبي الفريق.
وقد أمهل الأهلي لاعبه الأسبوع الماضي سبعة أيام للوصول إلى جدة والانخراط في التدريبات الجماعية وإلا ستُطبق عليه الأنظمة واللوائح الخاصة باللاعبين المحترفين قبل أن يتم فسخ عقده وشكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الإدارة الأهلاوية بقيادة عبد الإله مؤمنة بدأت في استخدام ورقة جديدة للضغط على دجانيني وإعادته إلى جدة بعد انتهاء المهلة الأخيرة، وهي الحسم المتصاعد من راتبه الشهري.
وقد بدأ النادي في تطبيق هذا القرار بالفعل وحسم 15% من راتب المهاجم هذا الشهر، وسيتم زيادة تلك النسبة تدريجيًا حتى عودته إلى الفريق، وقد بُلغ دجانيني بهذا القرار عبر البريد الإلكتروني مع تحذيره أن عدم وصوله قبل انطلاق مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يعني التقدم ضده بشكوى لدى فيفا.
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