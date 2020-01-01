واضعًا الإدارة في قفص الاتهام .. عسيري يكشف "مفاجآت" كواليس رحيله عن الأهلي

الجناح السعودي وقع لنادي النصر بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي

أجرى عبد الفتاح عسيري لاعب النصر السعودي الجديد المنتقل له بدءًا من الموسم القادم من النادي الأهلي حوارًا مع برنامج كورة المذاع عبر فضائية روتانا خليجية فجر خلاله العديد من المفاجآت الخاصة بكواليس رحيله عن فريقه.

الجناح السعودي رفض تجديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي في يناير القادم وفضل الانضمام لنادي النصر، الذي اشترى المدة المتبقية من العقد بعدما ضمن توقيع اللاعب، وقد أعلن عسيري نهاية مسيرته مع فريقه الجداوي عقب مباراة التعادل مع الشباب في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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عسيري وضع خلال حديثه إدارة الأهلي في قفص الاتهام، بعدما أشار إلى عدم جديتها في مفاوضات تجديد عقده سوى في البداية، نافيًا تمامًا حدوث أي تواصل مباشر مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، والذي قدم استقالته منذ أسبوعين.

إذ قال "المفاوضات مع النصر كان سلسة، تواصلوا معي عند دخولي الفترة الحرة وطلبت منهم الحديث مع والدي بعدما أبديت ترحيبي باللعب للفريق، صليت صلاة استخارة فيما بعد وأوضحت مطالبي لهم، وبعدها تواصلوا معي وأبلغوني بالموافقة عليها، وتم الأمر".

أضاف "أقدر جماهير الأهلي كثيرًا وأعتذر لهم، وأتمنى أن يُواصلوا دعمهم لي ونحافظ على العلاقة الجيدة بيننا".

تابع عسيري عن أسباب رحيله "أمضيت أربع سنوات مع الأهلي، وشعرت أنه حان الوقت للتغيير، خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت في النادي خلال الفترة الأخيرة، إدارة النادي حاولت تجديد عقدي لكني اخترت الانتقال للنصر".

أضاف حول مفاوضات الإدارة الأهلاوية معه "إدارة النادي فاوضتني، لكني لم ألمس الجدية في مفاوضاتهم، كانت موجودة في البداية فقط، ربما رأوا أنني لا أستحق ما طلبته، لم أكن قد قررت الرحيل بعد، كانت نسبة البقاء إلى الرحيل 50:50، لكن عدم الجدية في المفاوضات حسمت الأمر".

"الأمير منصور بن مشعل لم يُفاوضني أو يتحدث معي مباشرة أبدًا، أحترمه كثيرًا وله مواقف معي لن أنساها أبدًا، تحدث معي بعض الأشخاص وقالوا أنهم من طرف الأمير منصور، لكني لم ألتق به شخصيًا أبدًا".

وكشف عسيري عن نصيحة حسين عبد الغني له، قائلًا "حسين عبد الغني أخ كبير لي كنت أتابعه دومًا في الملاعب وأنا صغير، تحدث معي لكنه لم يضغط علي أبدًا، قال لي "الانضمام لنادٍ جديد به مغامرة ويتطلب وقتًا للانسجام، راجع حساباتك جيدًا"، وقد حسمت أمري خاصة بعد عدم جدية الإدارة في مفاوضات تجديد العقد".

وأوضح اللاعب أنه تحدث مع لاعبين من النصر قبل حسم الانتقال له، بقوله "تحدثت مع يحيى الشهري ووليد عبد الله لأسألهم عن النادي وأوضاعه، المال مهم بالطبع لكنه ليس كل شيء، وقد أحصل على المال لكن لا أشعر بالراحة في الفريق، وفي النهاية اخترت النصر لأن إدارته احترمتني وامتازت بالشفافية معي، حتى أنهم أعطوني العقود بعد التوقيع عليها لأعاود التفكير في تلك الخطوة".