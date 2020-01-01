الكشف عن راتب عسيري الجديد وكواليس الساعات الأخيرة قبل توقيعه للنصر

الجناح السعودي وقع لنادي النصر بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن كواليس الصفقة الكبرى التي هزت الكرة السعودية يوم أمس الجمعة، والتي انتقل بموجبها عبد الفتاح عسيري من ناديه الأهلي السعودي إلى نادي النصر بدءًا من منتصف الموسم القادم.

ويرتبط عسيري بعقد ينتهي مع الأهلي في 15 يناير القادم، وقد حاول النادي تجديده بشتى الطرق لكن الخلافات المالية والعرض المغري المقدم من النصر حال دون ذلك لتكون النهاية برحيله وتوقيعه للعالمي.

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الرياضية أوضحت أن عسيري سيحصل على 24 مليون ريال سعودي بعد توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات، بواقع 8 ملايين ريال للموسم الواحد، بجانب منزل في الرياض وسيارة.

وأضافت أن الداعم النصراوي خالد بن فهد تكفل بقيمة الصفقة كاملة، فيما كان مشعل السفاعي عضو إدارة الاستثمار في النادي هو المسؤول عن المفاوضات مع اللاعب ووالده، وقد نجح في حسمها لصالح العالمي خلال 24 ساعة فقط.

وجرى توقيع العقود فجر أمس الجمعة في مكة المكرمة فور دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، ومن المتوقع أن يُكمل اللاعب موسمه الجاري مع ناديه وسيُحاول النصر شراء مدة الستة أشهر المتبقية في عقده مع ناديه ليبدأ معه الموسم الجديد.

وأوضحت الرياضية أن عددًا من مسؤولي الأهلي ولاعبيه القدامى أجروا اتصالات مكثفة مع عسيري ووالده في الساعات الأخيرة من مساء الخميس لثنيه عن التوقيع للنصر ودفعه لتجديد عقده مع الأهلي، كان آخرها محادثة من نجم أهلاوي سابق تحدث مع والد عسيري لكن الأخير أبلغه أن ابنه أتم اتفاقه بالفعل مع النصر وأن عرض الأهلي جاء متأخرًا.

عسيري كان قد قال في حوار صحفي نشر قبل يومين أنه لم يلمس الجدية المطلوبة من المفاوض الأهلاوي في مفاوضات تجديد عقده، فيما أوضحت مصادر أخرى أن الفارق المالي المقدر بـ2.5-3 ملايين ريال سعودي بين عرضي الأهلي والنصر لعب دور الحسم في القصة.