فرصة الزمالك وزيادة أرباح الأحمر .. ماذا لو انتقل الأهلي للدوري السعودي؟

سيناريو تخيلي جديد وتلك المرة من السعودية

لا يختلف أحد على قيمة النادي الأهلي المصري وتاريخه وعراقته الكبيرة، ولا يختلف أحد كذلك عن قوة وجماهيرية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأنديته مثل الهلال والنصر والاتحاد.

الفرصة لا تسمح كثيرًا بمواجهات تجمع فريق القرن في أفريقيا مع عمالقة السعودية، لكن ماذا لو انتقل الأهلي للعب في الدوري السعودي؟ ماذا سيحدث؟ دعونا نتخيل معًا ...

زيادة شعبية الدوري السعودي

استقطاب فريق ما لبطولة يعني ضمان انتقال جماهيره لمتابعتها، ما بالك لو كان الفريق بحجم الأهلي صاحب الجماهيرية الهائلة في مصر وأفريقيا والوطن العربي؟

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انتقال الفريق الأحمر للدوري السعودي سيضمن على الأقل وجود 60-80 مليون مشجعًا ومتابعًا جديدًا للبطولة، سواء داخل الملعب أو حول شاشات الأجهزة الإلكترونية المختلفة وهو ما سيعود بالنفع بالطبع على الدوري.

زيادة أرباح ومداخيل الدوري السعودي

انضمام الأهلي سيضمن دون شك زيادة الجماهيرية كما أسلفنا، وهو ما سيُترجم على أرض الواقع إلى زيادة مداخيل وأرباح الدوري السعودي، خاصة على صعيد حقوق الرعاية والبث.

هنا لن يكون البيع للجمهور السعودي فقط بل سينضم له الجمهور المصري المقدر بالملايين، وهذا بالتأكيد سيعود بالنفع على البطولة والأندية المشاركة بها.

ارتفاع حدة المنافسة ومباريات نارية أسبوعيًا

يمتاز الدوري السعودي بمبارياته الكبيرة المتكررة، ديربي الرياض وديربي جدة وكلاسيكو الهلال والاتحاد وغيرهم، ولو أضفنا الأهلي للبطولة سيزداد عدد المباريات القوية والشرسة، إذ سيواجه الفريق المصري كبار الدوري السعودي في مواجهات تعد بالكثير من الحماس والمتعة والإثارة.

وجود الأهلي كذلك سيزيد من القوة التنافسية للدوري السعودي لأنه سيكون بالتأكيد أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب الثمين، وهو ما سيرفع من مستواه ومستوى المنافسين.

زيادة مهولة في أرباح الأهلي ومداخيله

الأهلي أفضل أندية مصر وأفريقيا من حيث المداخيل والأرباح، لكن انتقاله للدوري السعودي سيمنحه فرصة مضاعفة مداخيله ربما نظرًا لعدة عوامل أبرزها الاستفادة من قوة وجماهيرية الدوري السعودي والاستفادة من فارق العملة بين مصر والسعودية وكذلك الحصول على عوائد أكبر كثيرًا من البث والرعاية سواء الخاصة بالدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

صحيح أن الدوري المصري قوي جدًا على صعيد الجماهيرية لكنه أقل كثيرًا من السعودي فيما يخص الجوانب المالية.

ازدياد قدرة الأهلي على استقطاب النجوم الكبار

الأهلي يمتلك قدرة كبيرة بالطبع على ضم الأجانب، بفضل اسمه وتاريخه وحاضره، لكن أحيانًا كثيرة تقف التفاصيل المالية عائقًا أمام ضم بعض النجوم والمدربين.

انتقال الفريق للعب في الدوري السعودي سيزيد من أرباحه ومداخيله كما أسلفنا، وهذا سينعكس بالتأكيد على قدراته الشرائية لأنه سيُوفر له المال اللازم لشراء أفضل النجوم الأجانب كما تفعل عدة أندية سعودية حاليًا أبرزها الهلال والنصر.

الأهلي سيضم المال إلى جانب أسلحته الخاصة في المفاوضات مثل التاريخ والسمعة والاسم الكبير، وهنا قد لا يُوقفه أحد في سوق الانتقالات على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

عودة اللعب أمام جماهير

يُعاني الفريق الأحمر مثل كافة الفرق المصرية من اللعب دون حضور جماهير لعدة سنوات الآن في مصر، وانتقاله للدوري السعودي سيضمن له اللعب مجددًا والجماهير خلفه في المدرجات.

والأكيد أن مدرجات الملاعب التي سيلعب عليها الأهلي ستكون ممتلئة إلى آخرها نظرًا لشعبية النادي الجارفة ووجود جالية مصرية كبيرة جدًا في السعودية.

دوري أبطال آسيا سيكون الهدف الأكبر

الدوري السعودي سيكون بالتأكيد هدفًا ثمينًا للأهلي حال انتقل للعب له، لكن الهدف الأهم والأكبر والتحدي الهائل سيكون الفوز بلقب دوري أبطال آسيا الصعب جدًا.

الأهلي سيستفيد من مميزات دوري أبطال آسيا مثل المواعيد المنضبطة والملاعب الرائعة والأجواء المثالية لكنه سيُعاني من فارق التوقيت والمستوى التنافسي الممتاز، إذ سيواجه مجموعة من أفضل الفرق التي تضم نجومًا كبار.

خسارة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا جماهيريًا وماليًا

خروج عملاق بحجم الأهلي من الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا سيؤثر سلبًا بالتأكيد على البطولتين، إذ سيشهدان تراجعًا كبيرًا على مستوى الجماهيرية والجوانب المالية.

الأهلي هو الأكثر إغراءً واستقطابًا لشركات الرعاية في مصر وخروجه قد يؤدي لانتقال الكثير من تلك الشركات للسوق السعودي، ربما حتى تدخل في منافسة هائلة مع شركات سعودية للفوز بحقوق رعاية بطل القرن في القارة السمراء.

فرصة الزمالك لتقليل الفارق مع الأهلي في عدد ألقاب الدوري المصري

رغم أنه يُعد القطب الثاني في كرة القدم المصرية إلا أن الزمالك لم يفز بالدوري المصري سوى 12 مرة مقابل 41 للأهلي.

رحيل الفريق الأحمر عن الدوري المصري وانتقاله للعب في السعودية سيمنح الأبيض الفرصة الرائعة للفوز بلقب الدوري المصري وتقليل هذا الفارق الضخم مع منافسه التاريخي.