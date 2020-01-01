الاتحاد يتمسك بالأحمدي، والأهلي يبدأ مفاوضات الخماسي

قطبا جدة يستعدان لاستئناف الدوري السعودي

بدأ قطبا جدة الاستعداد لاستئناف الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ بدأت إدارة الأهلي مفاوضة خمسة لاعبين حول تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم، فيما أبدت نظيرتها في الاتحاد تمسكها بالنجم كريم الأحمدي حتى انتهاء الموسم.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت أمس الإجراءات الاستثنائية الخاصة بعقود اللاعبين التي ستنتهي في 30 يونيو الجاري، وكذلك عقود الإعارة، وقد أكدت على وجوب تمديد العقد حتى نهاية الموسم لكن بشرط موافقة الأطراف المختصة جميعًا.

وقد منعت لجنة الاحتراف أي لاعب يرفض تمديد عقده مع ناديه من الانضمام أو التدرب مع أي نادٍ آخر سواء فرديًا أو جماعيًا، لكنها في نفس الوقت لم تُجبر اللاعبين على تمديد العقود.

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وينتهي عقد كريم الأحمدي مع الاتحاد في 30 يونيو الجاري وقد رجحت جل المصادر الإعلامية أنه لا نية لتجديده لموسم آخر، لكن صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي تتمسك بوجود اللاعب المغربي حتى نهاية الموسم وخلال المباريات الثمانية المتبقية من عُمر الدوري السعودي، ومن ثم ستدرس إمكانية تجديد عقده من عدمه.

في الجانب الآخر، بدأت إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة مفاوضات تمديد عقود الرباعي، ياسر المسيليم وسلمان المؤشر وحسين عبد الغني ومازن أبو شرار، إذ تنتهي عقود الثلاثة الأوائل بنهاية الشهر الجاري فيما الأخير يلعب بالإعارة من ضمك.