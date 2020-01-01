عمر السومة يقود الأهلي أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

المهاجم السوري غاب مؤخرًا نتيجة الإصابة

أصبح من المرجح تواجد عمر السومة في مقدمة هجوم الأهلي السعودي خلال مواجهة الاستقلال الإيراني في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام يوم الثلاثاء القادم.

المهاجم السوري تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة الرائد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وأعلن ناديه غيابه إثر تلك الإصابة لأسبوعين قادمين، لكنه عاد للتدريبات الجماعية يوم أمس وبعد 17 يومًا من الغياب فقط.

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وفوت السومة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا أمام استقلال دوشنبه من طاجيكستان وكذلك اللقاء الأول الذي خاضه الأهلي يوم الإثنين الماضي في دور المجموعات وأنهاه بالتعادل مع الوحدة 1-1 في الإمارات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن العقيد دخل المرحلة الأخيرة من تأهيله، لكنه لن يكون جاهزًا لمواجهة الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي والتي ستُلعب يوم الـ14 من فبراير الجاري، بل بات مؤكدًا أن يتواجد خلال مواجهة الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا.