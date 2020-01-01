الأهلي يسحق الإسماعيلي ويبتعد بـ3 نقاط عن لقب الدوري الـ42

اللقاء شهد مشاركة محمود كهربا للمرة الأولى بعد انتهاء إيقافه

بات النادي الأهلي على بُعد ثلاث نقاط فقط من تحقيق لقب الدوري المصري للموسم الجاري والـ42 في تاريخه، ذلك بعد انتصاره العريض على الإسماعيلي في برج العرب بثلاثة أهداف دون رد.

الأهلي دخل اللقاء بقوة واستطاع التقدم سريعًا عبر علي معلول من ركلة جزاء احتسبت لصالح أليو بادجي عند الدقيقة الخامسة، لكن الأداء تراجع فيما بعد كثيرًا خاصة مع تحسن أداء الإسماعيلي.

الفريق الأصفر توج جهده وأداءه الجيد والمنظم خلال الشوط الأول بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة الـ45، لكن عبد الرحمن مجدي سدد الكرة لخارج المرمى ليُهدر على فريقه أغلى فرص اللقاء.

المزيد من الفرق

الشوط الثاني شهد سيطرة كاملة من جانب الأهلي على الملعب، وقد تعددت محاولاته الهجومية وفرصه الجيدة، لكنه لم يستطع سوى إحراز هدفين، الأول سجله بادجي بتسديدة ممتازة عند الدقيقة الـ65 والثاني من البديل أحمد الشيخ عند الدقيقة الـ72 باستغلال خطأ حارس مرمى الدراويش.

وقد تصدى القائم الأيسر لحارس المرمى محمد مجدي لتسديدة رائعة من محمد مجدي أفشة فيما حالت الرعونة والتسرع دون إضافة الأهلي للمزيد من الأهداف.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتهاء إيقافه على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم في أبو ظبي.