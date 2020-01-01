أخبار الأهلي اليوم | القبض على صالح جمعة وتشكيل لقاء الإسماعيلي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ..

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قبل مواجهة الأهلي .. الوداد المغربي يعلن إقالة مدربه جاريدو

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن فسخ عقد مدربه الإسباني، خوان كارلوس جاريدو بالتراضي بين الطرفين، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد تعادل مع فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 41 نقطة، خلف الرجاء المتصدر بفارق 4 نقاط. " اقرأ التفاصيل "

حكام مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام اختارت الحكم محمود عاشور لقيادة مباراة الأهلي والإسماعيلي، ويساعده محمد محمود لطفي وعمر فتحي، والحكم الرابع أحمد عبد الله، ومحمود ناصف حكمًا للفيديو ويساعده محمود ناجي.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: جونيور أجايي، أليو بادجي، أحمد الشيخ.

القبض على صالح جمعة لاعب الأهلي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، بعد اصطدام سيارته بسيارتين، بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

ويتواجد صالح جمعة حاليًا في قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد شوارع الزمالك، وتحرر محضرًا بالواقعة، وثبت وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.